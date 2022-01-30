Укр

"Мы не п*дики на мопедиках": Алиев ответил на вопрос о сексе с Милевским

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Александр Алиев и Артем Милевский Новость обновлена 30 января 2022, 08:50
Александр Алиев и Артем Милевский

Экс-футболист рассказал о бурной молодости.

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев, назвавший журналиста Андрея Сенькива "позорной крысой", не занимался групповым сексом с Артемом Милевским.

Об этом Алиев рассказал в интервью на YouTube-канале BurBuzz.

На вопрос Игоря Бурбаса, был ли у него секс в формате "Алиев, девушки и Милевский", Алиев заявил, что они не "п*дики на мопедиках". При этом Александр отметил, что групповой секс с девушками у него в молодости конечно был, а сейчас он уже остепенился.

"Групповой секс по молодости конечно был. Кайфовали. Было две девушки и я один. Это кайф. Приглашали их чисто покуражится, когда гуляешь, кайфуешь, выпьешь. "Ха-ха" половить. Сейчас нет. Уже угомонился. 37 лет. Со здоровьем все в порядке. Стоит, как у волка на морозе", — рассказал Алиев.

Отметим, Алиев и Милевский являются друзьями. Футболисты частенько публикуют совместные фото и видео в соцсетях. К слову, недавно экс-футболисты сменили вид спорта и заявились в одной команде.

Ранее Алиев прокомментировал слухи о романе Милевского с его бывшей женой Татьяной.

Теги:
#Футбол #Александр Алиев #Артем Милевский
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