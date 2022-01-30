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"Ми не п*дики на мопедиках": Алієв відповів на питання про секс з Мілевським (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олександр Алієв та Артем Мілевський Новина оновлена 30 січня 2022, 08:50
Олександр Алієв та Артем Мілевський

Ексфутболіст розповів про бурхливу молодість.

Колишній півзахисник "Динамо" та збірної України Олександр Алієв, який назвав журналіста Андрія Сеньківа "ганебним щуром", не займався груповим сексом з Артемом Мілевським.

Про це Алієв розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі BurBuzz.

На питання Ігоря Бурбаса, чи був у нього секс у форматі "Алієв, дівчата та Мілевський", Алієв заявив, що вони не "п*дики на мопедиках". При цьому Олександр зазначив, що груповий секс з дівчатами у нього в молодості звичайно був, а зараз він уже вгамувався.

"Груповий секс по молодості звичайно був. Кайфували. Було дві дівчини і я один. Це кайф. Запрошували їх чисто покуражиться, коли гуляєш, кайфуєш, вип’єш. "Ха-ха" половити. Зараз ні. Вже вгамувався. 37 років. Зі здоров’ям все гаразд. Стоїть, як у вовка на морозі", — розповів Алієв.

Зазначимо, Алієв та Мілевський є друзями. Футболісти часто публікують спільні фото та відео в соцмережах. До речі, нещодавно ексфутболісти змінили вид спорту та заявилися в одній команді.

Раніше Алієв прокоментував чутки про роман Мілевського з його колишньою дружиною Тетяною.

Теги:
#Футбол #Олександр Алієв #Артем Мілевський
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