"Ганебний щур": Алієв на місці Селезньова відбив би голову журналісту

Колишній футболіст не дзвонив би представнику ЗМІ.

Експівзахисник "Динамо" та збірної України Олександр Алієв, який висловився щодо любовного трикутника з колишньою дружиною та Артемом Мілевським, прокоментував скандал навколо Євгена Селезньова, який погрожував журналісту Андрію Сеньківу телефоном.

Своїм баченням ситуації Алієв поділився на YouTube-каналі BurBuzz.

Олександр вважає, що журналіст вчинив не по-чоловічому, записуючи розмову із Селезньовим. Ексфутболіст упевнений, що Андрій лише попіарився на імені форварда "Минаю". Крім того, Олександр зазначив, що на місці Євгена він би "відбив голову" Сеньківу.

"Я вважаю, що це щур, ганебний щур. Навіщо ти записуєш? Ти ж мужик. По-перше, він виставив, не маючи права цього робити. По-друге, він записав Жеку, коли він розмовляв. Я б приїхав просто, відбив би йому голову, та й усе. Я б не розмовляв з ним телефоном", — заявив Алієв.

Нагадаємо, Селезньов у телефонній бесіді з Сеньківим погрожував журналістові через те, що Андрій поширив інформацію про п’яну бійку Євгена, а також повідомив про жахливу атмосферу в "Минаї". Після погроз журналіст заявив у поліцію, проте не сподівається на те, що справі дадуть хід. В ефірі популярного шоу Сеньків висміяв всю ситуацію.