"Я поламав Селезньову голову": журналіст Сеньків пояснив, чому назвався трансгендером (відео)

Представник ЗМІ став популярнішим після конфлікту з футболістом.

Журналіст "ТаТоТаке" Андрій Сеньків розсмішив свою дружину висловлюваннями у скандальній телефонній розмові з нападником "Минаю" Євгеном Селезньовим.

Про це Сеньків розповів у новому випуску шоу "Отдушивдушу" на однойменному YouTube-каналі.

За словами журналіста, він назвався трансгендером, щоб "вимкнути комп’ютер" Селезньову.

"Дружина дуже сміялася. Це дуже смішно. Я викинув "Селю" з його системи координат, я поламав його голову, я вимкнув його комп’ютер. Цей пластиковий маленький робот, який можна купити на базарі, він зламався. Він говорив як чоловік із чоловіком, а виявилося, що я не чоловік. І все. Хто зрозумів, той поржав", — розповів Сеньків.

Раніше у Євгена та Андрія відбулася телефонна розмова, в якій Селезньов погрожував журналісту, а також всіляко ображав його. Конфлікт виник через те, що Сеньків поширив інформацію про п’яну бійку Селезньова після його гола у ворота "Інгульця" (2:2). Також Андрій повідомив про погану атмосферу в "Минаї".

Після погроз Сеньків подав заяву до поліції, але зараз журналіст не сподівається на правосуддя. Євген після скандалу раптово заговорив українською мовою. До речі, футболіст у цій ситуації примудрився посваритись із народним депутатом. Також Селезньов пояснив, чому показав середній палець фанатам "Ворскли".