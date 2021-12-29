"Я поломал Селезневу голову": журналист Сенькив объяснил, почему назвался трансгендером (видео)

Представитель СМИ стал более узнаваемым после конфликта с футболистом.

Журналист "ТаТоТаке" Андрей Сенькив рассмешил свою жену высказываниями в скандальной телефонной беседе с нападающим "Миная" Евгением Селезневым.

Об этом Сенькив рассказал в новом выпуске шоу Отдушивдушу" на одноименном YouTube-канале.

По словам журналиста, он назвался трансгендером, чтобы "выключить компьютер" Селезневу.

"Жена очень смеялась. Это очень смешно. Я выбросил "Селю" из его системы координат, я поломал его голову, я выключил его компьютер. Этот пластиковый маленький робот, который можно купить на базаре, он сломался. Он говорил как мужчина с мужчиной, а оказалось, что я не мужчина. И все. Кто понял, тот поржал", — рассказал Сенькив.

Ранее у Евгения и Андрея состоялся телефонный разговор, в котором Селезнев угрожал журналисту, а также всячески оскорблял его. Конфликт возник из-за того, что Сенькив распространил информацию о пьяной драке Селезнева после его гола в ворота "Ингульца" (2:2). Также Андрей сообщил о плохой атмосфере в "Минае".

После угроз Сенькив подал заявление в полицию, но сейчас журналист не надеется на правосудие. Евгений после скандала внезапно заговорил на украинском языке. Также Селезнев объяснил, почему показал средний палец фанатам "Ворсклы". К слову, футболист в этой ситуации умудрился поссориться с народным депутатом.