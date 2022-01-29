"Позорная крыса": Алиев на месте Селезнева отбил бы башку журналисту

Бывший футболист не стал бы звонить представителю СМИ.

Экс-полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев, который высказался касательно любовного треугольника с бывшей женой и Артемом Милевским, прокомментировал скандал вокруг Евгения Селезнева, который угрожал журналисту Андрею Сенькиву по телефону.

Своим виденьем ситуации Алиев поделился на YouTube-канале BurBuzz.

Александр считает, что журналист поступил не по-мужски, записывая разговор с Селезневым. Экс-футболист уверен, что Андрей лишь попиарился на имени форварда "Миная". Кроме того, Александр отметил, что на месте Евгения он бы "отбил башку" Сенькиву.

"Я считаю, что это крыса, позорная крыса. Зачем ты записываешь? Ты же мужик. Во-первых, он выставил, не имея права этого делать. Во-вторых, он записал Жеку, когда он разговаривал. Я бы приехал просто, отбил ему башку, да и все. Я бы не разговаривал с ним по телефону", — заявил Алиев.

Напомним, Селезнев в телефонной беседе с Сенькивым угрожал журналисту из-за того, что Андрей распространил информацию о пьяной драке Евгения, а также сообщил об ужасной атмосфере в "Минае". После угроз журналист заявил в полицию, однако не надеется на то, что делу дадут ход. В эфире популярного шоу Сенькив высмеял всю ситуацию.