Говорил, говорю и буду говорить на русском: Алиев не хочет переходить на украинский (видео)

Бывший футболист не хочет отказываться от русского языка, ведь ему удобно разговаривать на нем

Экс-нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев, который пригрозил украинскому футболисту, выступавшему в рф после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, высказался на тему украинского языка.

Подписчики поинтересовались у Алиева в Instagram, почему он не переходит на украинский язык. Спортсмен отметил, что ему тяжело говорить на украинском, а потому он не собирается говорить на нем.

"У меня спрашивают, почему я разговариваю на русском. Потому что я всегда говорил и буду говорить на русском. Это личное дело каждого. Вы видите мне очень тяжело. Так что я говорил, говорю и буду говорить на русском. Я думая, вы меня поняли. Всем хорошего дня", — заявил экс-форвард киевского "Динамо".

Напомним, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину Алиев вступил в ряды теробороны Киева. В мае 2022 года Александр рассказал, что находится в рядах ВСУ.

Напомним, Алиев жестко "прошелся" по российскому футболисту Артеме Дзюбе, который публично поддержал президента рф владимира путина.

Накануне большой войны Александр угодил в сексистский скандал.