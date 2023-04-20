Роналду грозит депортация: футболист показал непристойный жест болельщикам (видео)

У звездного футболиста неприятности в Саудовской Аравии

Знаменитому португальскому футболисту Криштиану Роналду, который едва не задушил соперника в дерби, грозит депортация из Саудовской Аравии за неприличный жест.

После проигранного матча с "Аль-Хилалем" (0:2) форвард "Аль-Насра" схватил себя за пах в ответ на выкрики болельщиков "Месси, Месси, Месси!". Об этом сообщает ESPN.

На Ближне Востоке данное поведение португальца вызвало не только возмущение. К примеру, саудовский юрист Нуф бин Ахмед заявил, что подал иск из-за неподобающего поведения португальца.

"Даже если толпа провоцировала Роналду, он неправильно отреагировал. Поведение Криштиану – преступление, это непристойное публичное действие. Это одно из преступлений, влекущих за собой арест и депортацию, если оно совершено иностранцем", – отметил бин Ахмед.

В "Аль-Насре" отметили, что Криштиану схватился за пах из-за того, что его ударили по гениталиям во время игры. Тем не менее спортивный журналист Озман Абу Бакр назвал поведение игрока "аморальным и грубым жестом по отношению к зрителям" и призвал разорвать с ним соглашение.

Ранее сообщалось, что Месси побил рекорд Роналду в Европе.

Криштиану не в первый раз проигрывает в Саудовсокй Аравии. Недавно ярость форварда завирусилась в сети.