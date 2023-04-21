"Динамо" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча

Украинское "Эль-Класико" пройдет в Киеве

В субботу, 22 апреля, "Бело-синие" проведут матч с Горняками в рамках 22 тура чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая состоится в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток арбитра Виталия Романова прозвучит в 17:00 по местному времени. Отвечать за VAR будет Игорь Пасхал.

Киевляне и дончане подходят к игре в разном настроении. Бело-синим попросту необходимо побеждать, иначе подопечные Мирчи Луческу рискуют оказаться в квалификации третьего по силе еврокубка в начале следующего евросезона. Горняки, в свою очередь, уверенно лидируют в турнирной таблице УПЛ и двигаются к очередному чемпионству.

Турнирная таблица УПЛ по итогам 21 тура

В прошлом туре "Динамо" умудрилось потерять очки с "Рухом" (1:1), а "Шахтер" обыграл "Львов" (2:0).

История встреч

Команды между собой сыграли 195 матчей, в которых "Динамо" одержало 80 побед, а "Шахтер" — 59.

Отметим, игра "Динамо" — "Шахтер" будет доступна для просмотра по ТВ в прямом эфире. К слову, букмекеры не на стороне киевлян в этом противостоянии.