"Динамо" - "Шахтер": где и когда бесплатно смотреть матч

Игра пройдет в Киеве

В субботу, 22 апреля, "Динамо" и "Шахтер" сыграют в рамках центрального поединка 22-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23.

В прямом эфире в Украине игру можно будет посмотреть на телеканале 2+2, а также на YouTube-канале Football Hub. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Главная игра этой весны в украинском футболе состоится в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, начало встречи — в 17:00 по местному времени. Добавим, что прямая видеотрансляция украинского "Эль-Класико" будет доступна у нас на сайте. Кроме того, "Телеграф" проведет и текстовый онлайн матча. По окончании игры у нас на сайте оперативно будут доступны хайлайты встречи.

Отметим, турнирная ситуация обязывает Бело-синих побеждать. В случае проигрыша ситуация для киевлян может стать катастрофической и они рискуют остаться не только без Лиги чемпионов, но и даже без Лиги Европы в следующем сезоне. А вот "Шахтер" уверенно застолбил за собой первое место, опережая "Днепр-1" на 7 очков (у днепрян есть 1 игра в запасе, — Ред.).

Добавим, что Горняки являются однозначными фаворитами встречи, а в первом круге дончане победили киевлян со счетом 3:1.

Ранее Артем Федецкий заявил, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу уже ничем не может помочь команде.