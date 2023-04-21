Луческу исчерпал себя в "Динамо": Федецкий припомнил тренеру старые обиды

Экс-подопечный Мистера раскритиковал работу румынского специалиста в "Динамо"

Бывший футболист "Шахтера" и сборной Украины Артем Федецкий высказался касательно главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу перед украинским "Эль-Класико" в 22-м туре Украинской премьер-лиги (УПЛ).

Соответствующий комментарий Федецкого доступен на сайте "Украинский футбол". Федецкий отметил, что в "Шахтере" Луческу винил во всех неудачах украинских футболистов, а в "Динамо", где иностранцев практически нет, "Мистер спустился с небес на землю".

"У Луческу всегда что-то не так: то переезды не устраивают, то еще что-то. Но сейчас все команды в равных условиях, ведь в стране идет война.

Я считаю, что он себя исчерпал в "Динамо". В первом сезоне, когда он привел "Динамо" к чемпионству, Луческу показал свой топ-класс. И, наверное, уже тогда ему нужно было сказать спасибо и двигаться в другом направлении.

Кто-то говорил, что Луческу обвинял во всем украинцев, и они были козлами отпущения. Я подтверждаю, действительно все так и было. Сейчас у Луческу у "Динамо" просто нет выбора по составу. Поэтому в этом плане он спустился с небес на землю. Но я точно знаю, что у него нет полного контакта с игроками "Динамо", — заявил Федецкий.

Ранее сообщалось, что футболист "Динамо" завел роман с участницей конкурса Мисс Украина.

Напомним, недавно скончался известный экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Павел Шкапенко.