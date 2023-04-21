"Динамо" - "Шахтер": прямая видеотрансляция матча

Команды встретятся впервые в 2023 году

В субботу, 22 апреля, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" проведут матч в рамках 22-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ).

В прямом эфире в Украине игру можно будет посмотреть на YouTube-канале Football Hub. Встреча пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, начало поединка — в 17:00 по местному времени. Добавим, что встречу рассудит бригада арбитров во главе с Виталием Романовым. Отвечать за VAR будет Игорь Пасхал.

Прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Шахтер"

Бело-синие и Горняки подходят к игре в разном настроении. Киевляне провалили вторую часть сезона и уже отстают от лидера на 12 очков. "Шахтер", в свою очередь, идет на первом месте и в случае победы приблизит свое чемпионство.

Турнирная таблица УПЛ по итогам 21 тура

К слову, "Заря" в своем матче 22-го тура УПЛ победила "Колос" (1:0), а потому киевлянам необходимо побеждать "Шахтер", иначе "динамовцы" рискуют начать следующий евросезон в квалификации Лиги конференций.

Напомним, матч "Динамо" — "Шахтер" также покажут по ТВ в Украине. К слову, букмекеры накануне оценили шансы команд.

Ранее экс-игрок "Шахтера" Артем Федецкий раскритиковал работу Мирчи Луческу в "Динамо".