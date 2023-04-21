"Динамо" — "Шахтар": пряма відеотрансляція матчу

Команди зустрінуться вперше у 2023 році

У суботу, 22 квітня, київське "Динамо" та донецький "Шахтар" проведуть матч у рамках 22-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ).

У прямому ефірі в Україні гру можна буде переглянути на YouTube-каналі Football Hub. Зустріч пройде у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського, початок поєдинку – о 17:00 за місцевим часом. Додамо, що зустріч розсудить бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим. Відповідатиме за VAR Ігор Пасхал.

Пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Шахтар"

Біло-сині та Гірники підходять до гри у різному настрої. Кияни провалили другу частину сезону та вже відстають від лідера на 12 очок. "Шахтар", у свою чергу, йде на першому місці та у разі перемоги наблизить своє чемпіонство.

Турнірна таблиця УПЛ за підсумками 21 туру

До речі, "Зоря" у своєму матчі 22-го туру УПЛ перемогла "Колос" (1:0), а тому киянам необхідно перемагати "Шахтар", інакше "динамівці" ризикують розпочати наступний євросезон у кваліфікації Ліги конференцій.

Нагадаємо, матч "Динамо" — "Шахтар" також покажуть по ТБ в Україні. До речі, букмекери напередодні оцінили шанси команд.

Раніше ексгравець "Шахтаря" Артем Федецький розкритикував роботу Мірчі Луческу у "Динамо".