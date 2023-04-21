"Динамо" — "Шахтар": букмекери здивували прогнозом на головний матч року в УПЛ

Українське "Ель-Класіко" відбудеться у Києві

У суботу, 22 квітня, київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зустрінуться у рамках матчу 22-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2022/23. "Телеграф" проведе текстову трансляцію поєдинку. Крім того, у нас на сайті буде доступна і відеотрансляція гри "Динамо" — "Шахтар".

На думку букмекерів, більше шансів на успіх у Гірників. Про це повідомляє Favbet.

Успіх "Динамо" та нічия в основний час оцінюється коефіцієнтами 3,80 та 3,85 відповідно. Водночас тріумф донеччан імовірніший — коефіцієнт 2,06. На думку аналітиків, шанси киян на три очки у цьому матчі дорівнюють 26%, а ймовірність перемоги Гірників — 48%.

Прогноз букмекерів на матч УПЛ "Динамо" — "Шахтар"

Favbet: (перемога "Динамо" 3,80 — нічия 3,85 — перемога "Шахтаря" 2,06)

Зазначимо, матч "Динамо" — "Шахтар" відбудеться у Києві на стадіоні імені Лобановського, початок зустрічі — о 17:00.

Нагадаємо, у першому колі "Шахтар" здолав "Динамо" з рахунком 3:1.

Раніше повідомлялося, що основний футболіст "Шахтаря" Дмитро Криськів отримав тяжку травму. Схоже, сезон для гравця закінчився достроково.