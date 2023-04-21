"Динамо" — "Шахтар": онлайн-трансляція матчу

Українське "Ель-Класіко" пройде у Києві

У суботу, 22 квітня, "Біло-сині" проведуть матч із Гірниками в рамках 22 туру чемпіонату України з футболу сезону 2022/23.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі, яка відбудеться у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток арбітра Віталія Романова прозвучить о 17:00 за місцевим часом. Відповідатиме за VAR Ігор Пасхал.

Кияни та донеччани підходять до гри у різному настрої. Біло-синім просто необхідно перемагати, інакше підопічні Мірчі Луческу ризикують опинитися у кваліфікації третього за силою єврокубка на початку наступного євросезону. Гірники, у свою чергу, впевнено лідирують у турнірній таблиці УПЛ та рухаються до чергового чемпіонства.

Турнірна таблиця УПЛ за підсумками 21 туру

У минулому турі "Динамо" примудрилося втратити очки з "Рухом" (1:1), а "Шахтар" обіграв "Львів" (2:0).

Історія зустрічей

Команди між собою зіграли 195 матчів, у яких "Динамо" здобуло 80 перемог, а "Шахтар" — 59.

Зазначимо, гра "Динамо" — "Шахтар" буде доступна для перегляду по ТБ у прямому ефірі. До речі, букмекери не на боці киян у цьому протистоянні.