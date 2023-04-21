"Динамо" — "Шахтар": де і коли безкоштовно дивитися матч

Гра пройде у Києві

У суботу, 22 квітня, "Динамо" та "Шахтар" зіграють у рамках центрального поєдинку 22-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2022/23.

У прямому ефірі в Україні гру можна буде переглянути на телеканалі 2+2, а також на YouTube-каналі Football Hub. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Головна гра цієї весни в українському футболі відбудеться у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського, початок зустрічі – о 17:00 за місцевим часом. Додамо, що пряма відеотрансляція українського "Ель-Класіко" буде доступна у нас на сайті. Крім того, "Телеграф" проведе і текстовий онлайн матчу. Після закінчення гри у нас на сайті оперативно будуть доступні хайлайти зустрічі.

Зазначимо, турнірна ситуація зобов’язує Біло-Синіх перемагати. У разі програшу ситуація для киян може стати катастрофічною, і вони ризикують залишитися не лише без Ліги чемпіонів, а й навіть без Ліги Європи в наступному сезоні. А от "Шахтар" впевнено застовпив за собою перше місце, випереджаючи "Дніпро-1" на 7 очок (у дніпрян є 1 гра в запасі, — Ред.).

Додамо, що Гірники є однозначними фаворитами зустрічі, а у першому колі донеччани перемогли киян із рахунком 3:1.

Раніше Артем Федецький заявив, що головний тренер "Динамо" Мірча Луческу вже нічим не може допомогти команді.