Луческу вичерпав себе у "Динамо": Федецький пригадав тренеру старі образи

Експідопічний Містера розкритикував роботу румунського фахівця у "Динамо"

Колишній футболіст "Шахтаря" та збірної України Артем Федецький висловився щодо головного тренера київського "Динамо" Мірчі Луческу перед українським "Ель-Класіко" у 22-му турі Української прем’єр-ліги (УПЛ).

Відповідний коментар Федецького доступний на сайті "Український футбол". Федецький зазначив, що у "Шахтарі" Луческу звинувачував у всіх невдачах українських футболістів, а у "Динамо", де іноземців практично немає, "Містер спустився з небес на землю".

"У Луческу завжди щось не так: то переїзди не влаштовують, то ще щось. Але зараз усі команди в рівних умовах, адже в країні йде війна.

Я вважаю, що він вичерпав себе в "Динамо". У першому сезоні, коли він привів "Динамо" до чемпіонства, Луческу показав свій топ клас. І, напевно, вже тоді йому треба було подякувати й рухатися в іншому напрямку.

Хтось казав, що Луческу звинувачував у всьому українців, і вони були цапами-відбувайлами. Я підтверджую, справді все так і було. Зараз у Луческу "Динамо" просто не має вибору по складу. Тому в цьому плані він спустився з неба на землю. Але я точно знаю, що він не має повного контакту з гравцями "Динамо", — заявив Федецький.

Раніше повідомлялося, що футболіст "Динамо" завів роман з учасницею конкурсу "Міс Україна".

Нагадаємо, нещодавно помер відомий ексфутболіст "Динамо" та збірної України Павло Шкапенко.