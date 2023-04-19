Ексдружину зірки ЧС-2022 зобов’язали віддати йому половину своїх грошей за розлучення після його обману

У справі про розлучення футболіста виник несподіваний поворот

Зірка ПСЖ та збірної Марокко Ашраф Хакімі отримає половину чистого капіталу своєї колишньої дружини Хіби Абук за те, що вона подала на розлучення на підставі звинувачень в його невірності.

Як повідомляє InsideSport, футболіст за документами офіційно не має грошей. Це не залишило суду іншого вибору, окрім як скасувати фінансові вимоги його ексдружини.

Зазначається, що тепер, коли Хакімі офіційно банкрут, Абук зобов’язана фінансово допомагати футболісту ПСЖ. За даними медіа, її статки оцінюються в 3 млн доларів.

Нагадаємо, що в процесі розлучення іспанська актриса та модель мала намір отримати більше половини майна гравця, проте з’ясувалося, що на нього не оформлено нічого, що могло б підлягати поділу.

Виявилося, що протягом кількох років мати Хакімі отримує його зарплату на свій банківський рахунок, а футболіст брав собі лише 20 відсотків. Тим часом, він є одним із найбільш високооплачуваних гравців у чемпіонаті Франції з окладом в 1 млн євро на місяць.

Раніше футболіст ПСЖ потрапив у сексуальний скандал, коли до поліції звернулася дівчина, де розповіла про інцидент зі спортсменом. За її словами, він запросив її додому, де почав чіплятися. Після чого Хакімі нібито поцілував її в губи, підняв одяг і поцілував у груди, а також торкався статевих органів, незважаючи на протести, але потім, як заявила дівчина, їй вдалося вирватися і втекти.

Перед цим Абук зацькували в Марокко напередодні півфінального матчу ЧС-2022 між збірною цієї країни та Францією.