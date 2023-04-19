Экс-жену звезды ЧМ-2022 обязали отдать ему половину своих денег за развод после его обмана

В деле о разводе футболиста возник неожиданный поворот

Звезда ПСЖ и сборной Марокко Ашраф Хакими получит половину чистого капитала своей бывшей супруги Хибы Абук за то, что она подала на развод на основании обвинений в его неверности.

Как сообщает InsideSport, футболист по документам официально не имеет денег. Это не оставило суду иного выбора, кроме как отменить финансовые требования его экс-жены.

Отмечается, что теперь, когда Хакими официально разорен, Абук обязана финансово помогать футболисту ПСЖ. По данным медиа, ее состояние оценивается в 3 млн долларов.

Напомним, что в процессе развода испанская актриса и модель намеревалась получить больше половины имущества игрока, однако выяснилось, что на него не оформлено ничего, что могло бы подлежать разделу.

Оказалось, что в течение нескольких лет мать Хакими получает его зарплату на свой банковский счет, а футболист брал себе лишь 20 процентов. Между тем, он является одним из самых высокооплачиваемых игроков в чемпионате Франции с окладом в 1 млн евро в месяц.

Ранее футболист ПСЖ угодил в сексуальный скандал, когда в полицию обратилась девушка, где рассказала об инциденте со спортсменом. По ее словам, он пригласил ее домой, где начал приставать. После чего, Хакими якобы поцеловал ее в губы, поднял одежду и поцеловал в грудь, а также прикасался половых органов, несмотря на протесты, но затем, как заявила девушка, ей удалось вырваться и убежать.

Перед этим Абук затравили в Марокко накануне полуфинального матча ЧМ-2022 между сборной этой страны и Францией.