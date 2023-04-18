Арабский журналист назвал "катастрофическим провалом" попытки переманить Реброва из ОАЭ в сборную Украины

Специалист пока еще не стал тренером национальной команды

Арабский журналист Мохаммед Хамад поставил под сомнение, что главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров возглавит сборную Украины.

В своем аккаунте в Twitter он отреагировал на новость от спортивного комментатора Виктора Вацко. Последний сообщил, что президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко уже договорился со специалистом о 3-летнем контракте.

По словам журналиста, то, что в течение двух недель последует официальное объявление Реброва наставником сборной Украины, не соответствует действительности.

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"Так как тренер вышел и лично заявил, что никаких переговоров с УАФ не было, сразу после того, как он выбил "Аль-Васл" из полуфинала Кубка, а за два матча до этого заявил, что нет и не было предложения от украинской ассоциации", — отметил Хамад.

Он добавил, что соглашение украинца с клубом действует до 2023 года, и до его окончания тот сосредотачивается только на подготовке команды до завоевания трофеев, ведь та претедует на дубль в Кубке и чемпионате страны.

Также журналист указал, что Ребров может продлить контракт с "Аль-Айном" по завершении нынешнего сезона, если клуб выполнит ряд его запросов по поводу игроков команды, тогда как сам специалист нацелился на победу в азиатской Лиги чемпионов в следующей кампании.

"То, что сейчас делает УАФ, является попыткой замаскировать катастрофический провал, постигший украинский футбол, особенно после недавнего поражения от Англии со счетом 0:2", — резюмировал Хамад.

Недавно украинский журналист Сергей Болотников поделился информацией, согласно которой Ребров "на 99 процентов" возглавит сборную Украины.

Ранее в СМИ появились сообщения, что хорватский специалист Славен Билич готов бесплатно работать во главе сборной Украины.

По данными еще одного украинского журналиста Михаила Спиваковского, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак не рекомендовал Реброву принимать сборную Украины, пока президентом УАФ является Андрей Павелко.