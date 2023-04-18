Арабський журналіст назвав "катастрофічним провалом" спроби переманити Реброва з ОАЕ до збірної України

Фахівець поки що не став тренером національної команди

Арабський журналіст Мохаммед Хамад поставив під сумнів, що головний тренер "Аль-Айну" Сергій Ребров очолить збірну України.

У своєму акаунті в Twitter він відреагував на новину від спортивного коментатора Віктора Вацка. Останній повідомив, що президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко вже домовився з спеціалістом про 3-річний контракт.

За словами журналіста, те, що протягом двох тижнів буде офіційне оголошення Реброва наставником збірної України, не відповідає дійсності.

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"Оскільки тренер вийшов і особисто заявив, що жодних переговорів з УАФ не було, одразу після того, як він вибив "Аль-Васл" з півфіналу Кубка, а за два матчі до цього заявив, що немає і не було пропозиції від української асоціації", — зазначив Хамад.

Він додав, що угода українця з клубом діє до 2023 року, і до її закінчення той зосереджується лише на підготовці команди до завоювання трофеїв, адже вона претедує на дубль в Кубку та чемпіонаті країни.

Також журналіст зазначив, що Ребров може продовжити контракт з "Аль-Айном" після завершення нинішнього сезону, якщо клуб виконає низку його запитів щодо гравців команди, тоді як сам фахівець націлився на перемогу в азіатській Лізі чемпіонів у наступній кампанії.

"Те, що зараз робить УАФ, є спробою замаскувати катастрофічний провал, який спіткав український футбол, особливо після нещодавньої поразки від Англії з рахунком 0:2", — резюмував Хамад.

Нещодавно український журналіст Сергій Болотніков поділився інформацією, згідно з якою Ребров "на 99 відсотків" очолить збірну України.

Раніше в ЗМІ з’явилися повідомлення, що хорватський фахівець Славен Біліч готовий безкоштовно працювати на чолі збірної України.

За даними ще одного українського журналіста Михайла Співаковського, голова Офісу президента України Андрій Єрмак не рекомендував Реброву приймати збірну України, доки президентом УАФ є Андрій Павелко.