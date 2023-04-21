"Динамо" - "Шахтер": букмекеры удивили прогнозом на главный матч года в УПЛ

Украинское "Эль-Класико" состоится в Киеве

В субботу, 22 апреля, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" встретятся в рамках матча 22-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка. Кроме того, у нас на сайте будет доступна и видеотрансляция игры "Динамо" — "Шахтер".

По мнению букмекеров больше шансов на успех у Горняков. Об этом сообщает Favbet.

Успех "Динамо" и ничья в основное время оценивается коэффициентами 3,80 и 3,85 соответственно. В то же время триумф дончан более вероятен — коэффициент 2,06. По мнению аналитиков, шансы киевлян на три очка в это матче равны 26%, а вероятность победы Горняков — 48%.

Прогноз букмекеров на матч УПЛ "Динамо" — "Шахтер"

Favbet: (победа "Динамо" 3,80 — ничья 3,85 — победа "Шахтера" 2,06)

Отметим, матч "Динамо" — "Шахтер" состоится в Киеве на стадионе имени Лобановского, начало встречи — в 17:00.

Напомним, в первом круге "Шахтер" одолел "Динамо" со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что основной футболист "Шахтера" Дмитрий Крыськив получил тяжелую травму. Похоже, сезон для игрока завершен досрочно.