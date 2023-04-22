"Динамо" та "Шахтар" обмінялися голами-красенями в дербі (відео)

Біло-сині дали бій Гірникам в українському "Ель-Класіко"

У суботу, 22 квітня, київське "Динамо" зіграло з донецьким "Шахтарем" у рамках центрального матчу 22 туру чемпіонату України з футболу.

Зустріч, що відбулася у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського, завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє пресслужба Української прем’єр-ліги (УПЛ) на своєму офіційному сайті.

Біло-сині бадьоро розпочали поєдинок, проте вже на 12-й хвилині пропустили "необов’язковий" гол. Тарас Степаненко зважився на удар із 35 метрів і не прогадав, Нещерет "пірнув" за м’ячем, проте допустив ляп, що призвело до гола. "Динамівці" атакували більше і під завісу тайму могли забити. Крім того, в одній з атак Біло-синіх Ракицький зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, проте рефері Віталій Романов не побачив пенальті в даному епізоді.

У другому таймі кияни діяли активніше, але гостроти біля воріт Трубіна практично не виникало. Проте на 82 хвилині Біло-Сині відігралися завдяки точному пострілу Олександра Андрієвського зі штрафного.

Цей результат залишає "Шахтар" (53 очки) на першому місці в турнірній таблиці УПЛ, а "Динамо" (41), схоже, боротиметься за потрапляння у топ-3 із "Зорею" (46) та "Дніпром-1" (45).

"Динамо" Київ – "Шахтар" — 1:1

Голи: Андрієвський, 82 – Степаненко, 12

Попередження: Беніто, 89 – Джурасек, 29, Ракіцький, 37, Бондаренко, 55, Назарина, 86, Михайліченко, 87

"Динамо" Київ: Нещерет – Вівчаренко, Дячук, Сирота, Тимчик – Андрієвський, Сидорчук – Волошин, Буяльський, Беніто – Ванат.

"Шахтар": Трубін – Матвієнко, Ракіцький (Михайліченко, 60), Бондар, Конопля – Степаненко – Судаков, Джурасек (Назарина, 61), Бондаренко, Гочолеішвілі – Траоре.

Статистика матчу Динамо - Шахтар

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

З усіма результатами та відеооглядами матчів 22-го туру УПЛ можна ознайомитись у нас на сайті. Нагадаємо, у першому колі першості України Гірники завдали Біло-Синім поразки з рахунком 3:1.