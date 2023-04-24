В Англии футболист забил гол фантастическим "ударом скорпиона" (видео)

Игроку удалось сложиться в воздухе

Футболист "Вест Хэма" Пабло Форнальс забил редкий мяч эффектным "ударом скорпиона" в матче английской Премьер-лиги против "Борнмута". Накануне вратарь Себастьян Рено принес драматичную победу своему клубу "Версаль" на последних минутах матча третьего дивизиона чемпионата Франции.

Как сообщает "Телеграф", Форнальс отличился при счете 3:0 в пользу своей команды. Тем самым он установил окончательный результат игры.

Испанский полузащитник прибежал в штрафную соперника на 72-й минуте, но после подачи партнера ему пришлось ловить уже летевший позади него мяч ногой ударом из-за спины.

В итоге Форнальс сумел пробить пяткой в прыжке через себя, а снаряд ударился об газон и влетел в сетку ворот "Борнмута", в чьем запасе весь матч в запасе провел украинский защитник Илья Забарный.

Недавно полузащитник аргентинского "Расинга" Матиас Рохас в матче Кубка Либертадорес забил феноменальный гол с 66 метров.

Ранее футболист дортмундской "Боруссии" Юлиан Брандт забил уникальный гол спиной в матче чемпионата Германии против "Хоффенхайма".