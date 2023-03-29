Грузины взяли первое очко в квалификации на Евро-2024

Известная кричалка про президента рф владимира путина вдохновила грузинских футболистов на гол в ворота Норвегии (1:1) в матче второго тура группового раунда отбора на чемпионат Европы-2024.

Соответствующий момент доступен для просмотра на YouTube-канале MEGOGO СПОРТ. На видео слышно, как болельщики поют известную песню про путина, а через несколько секунд Жорж Микаутадзе сравнивает счет в матче. На это обратили пользователи сети в комментариях под видео.

Видео гола Жоржа Микаутадзе в матче Грузия — Норвегия:

Полный видеообзор матча Грузия — Норвегия:

После стартовых двух туров отбора на Евро-2024 Грузия имеет в своем активе одно очко. Первый тур подопечные Вилли Саньоля пропускали, ведь в группе А пять команд. Вместе с грузинами и норвежцами в квинтете А выступают сборные Испании, Шотландии и Кипра. Следующие игры квалификации на Евро-2024 пройдут летом 2023 года.

Напомним, сборная Украины также пропускала первый тут отбора на Евро-2024, а во втором Желто-синие были деклассированны командой Англии (0:2).