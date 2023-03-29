Збірна Грузії забила гол, коли грузинські вболівальники скандували "путін х**ло" (відео)
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Грузини взяли перше очко у кваліфікації на Євро-2024
Відома кричалка про президента рф володимира путіна надихнула грузинських футболістів на гол у ворота Норвегії (1:1) у матчі другого туру групового раунду відбору на чемпіонат Європи-2024.
Відповідний момент доступний для перегляду на YouTube-каналі MEGOGO СПОРТ. На відео чути, як уболівальники співають відому пісню про путіна, а за кілька секунд Жорж Мікаутадзе зрівнює рахунок у матчі. На це звернули користувачі мережі у коментарях під відео.
Відео голу Жоржа Мікаутадзе в матчі Грузія — Норвегія:
Повний відеоогляд матчу Грузія — Норвегія:
Після двох стартових турів відбору на Євро-2024 Грузія має у своєму активі одне очко. Перший тур підопічні Віллі Саньоля пропускали, адже у групі А п’ять команд. Разом з грузинами та норвежцями у квінтеті А виступають збірні Іспанії, Шотландії та Кіпру. Наступні ігри кваліфікації на Євро-2024 відбудуться влітку 2023 року.
Нагадаємо, збірна України також пропускала перший тут відбору на Євро-2024, а у другому Жовто-сині були декласовані командою Англії (0:2).