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В Англії футболіст забив гол фантастичним "ударом скорпіону" (відео)

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
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Форнальс встановив остаточний результат гри
Форнальс встановив остаточний результат гри. Фото ФК Вест Хэм

Гравцю вдалося скластися у повітрі

Футболіст "Вест Гема" Пабло Форнальс забив рідкісний м’яч ефектним "ударом скорпіона" в матчі англійської Прем’єр-ліги проти "Борнмута". Напередодні воротар Себастьян Рено приніс драматичну перемогу своєму клубу Версаль на останніх хвилинах матчу третього дивізіону чемпіонату Франції.

Як повідомляє "Телеграф", Форнальс відзначився за рахунку 3:0 на користь своєї команди. Цим він встановив остаточний результат гри.

Іспанський півзахисник прибіг у штрафний майданчик суперника на 72-й хвилині, але після подачі партнера йому довелося ловити ногою м'яч, що вже пролетів, ногою ударом з-за спини.

У результаті Форнальс зумів пробити п’ятою в стрибку через себе, а снаряд ударився об газон і влетів у сітку воріт "Борнмута", в запасі якого весь матч у запасі провів український захисник Ілля Забарний.

Нещодавно півзахисник аргентинського "Расінгу" Матіас Рохас у матчі Кубка Лібертадорес забив феноменальний гол з 66 метрів.

Раніше футболіст дортмундської "Боруссії" Юліан Брандт забив унікальний гол спиною в матчі чемпіонату Німеччини проти "Гоффенгайму".

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#Футбол #ФК Вест Гем Юнайтед #АПЛ #ФК Борнмут