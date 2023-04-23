Воротар у Франції забив гол на останніх хвилинах і приніс перемогу своїй команді (відео)

Це вже його другий забитий м’яч у кар’єрі

Голкіпер Себастьян Рено приніс драматичну перемогу своєму клубу "Версаль" на останніх хвилинах матчу третього дивізіону чемпіонату Франції. Нещодавно голкіпер шведського "Хаммарбю" Олівер Довін переплутав м’яч із позначкою для пенальті та привіз гол у свої ворота.

Як повідомляє "Телеграф", на останніх хвилинах поєдинку проти "Седана" команда Рено залишилася в більшості. На той момент рахунок був 1:1.

Коли вже закінчувався доданий до основного часу, гості здобули право на кутовий. Воротар прибіг на стандарт і, залишившись без опіки, відгукнувся на подачу та забив переможний м’яч.

Примітно, що голкіпер вже забивав у своїй професійній кар’єрі, коли у 2016 році зумів відзначитися голом ударом зі штрафного з центру поля у поєдинку за "Пуассі".

Раніше голкіпер чилійського "Кобресаль" Леандро Рекена забив неймовірний м’яч, відправивши снаряд у сітку протилежних воріт зі 101 метра, що є новим рекордом у футболі.

Також у матчі італійської Серії С "Альбінолеффе" — "Мантова" воротар господарів Андреа Паньо допустив феєричний ляп.