Вратарь во Франции забил гол на последних минутах и принес победу своей команде (видео)

Это уже его второй забитый мяч в карьере

Голкипер Себастьян Рено принес драматичную победу своему клубу "Версаль" на последних минутах матча третьего дивизиона чемпионата Франции. Недавно голкипер шведского "Хаммарбю" Оливер Довин перепутал мяч с отметкой для пенальти и привез гол в свои ворота.

Как сообщает "Телеграф", на последних минутах поединка против "Седана" команда Рено осталась в большинстве. На тот момент счет был 1:1.

Когда уже заканчивалось добавленное к основному время, гости добыли право на угловой. Вратарь прибежал на стандарт и, оставшись без опеки, отозвался на подачу и забил победный мяч.

Примечательно, что голкипер уже забивал в своей профессиональной карьере, когда в 2016 году сумел отличиться голом ударом со штрафного с центра поля в поединке за "Пуасси".

Ранее голкипер чилийского "Кобресаль" Леандро Рекена забил невероятный мяч, отправив снаряд в сетку противоположных ворот со 101 метра, что является новым рекордом в футболе.

Также в матче итальянской Серии С "Альбинолеффе" — "Мантова" вратарь хозяев Андреа Паньо допустил феерический ляп.