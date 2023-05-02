"Пощечина женщинам по всему миру": в ФИФА пожаловались на низкий спрос ЧМ-2023

Телетрансляторы не хотят платить большие деньги за женский чемпионат мира по футболу

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино раскритиковал вещателей из больших стран Европы, которые предложили в десятки и сотни раз меньше денег за показ ЧМ-2023 среди женщин в сравнении с мужским Мундиалем в Катаре, который прошел в 2022 году.

Инфантино назвал это "пощечиной" игрокам и "женщинам по всему миру". Об этом сообщает BBC. Джанни пригрозил не транслировать чемпионат мира-2023 в Великобритании, Испании, Италии, Германии и Франции. Вещатели предлагали ФИФА от 1 до 10 млн долларов за право транслировать женский ЧМ-2023, хотя за аналогичные права за ЧМ-2022 они давали от 100 до 200 млн долларов.

"Если предложения по-прежнему будут несправедливыми, мы будем вынуждены не транслировать чемпионат мира по футболу среди женщин в европейских странах "большой пятерки", — заявил Инфантино на заседании Всемирной торговой организации в Женеве.

Женский чемпионат мира пройдет с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. В Европе игры будут начинаться с 01:00 до 12:00, что снижает интерес к турниру. Добавим, по данным ФИФА, в 2019 году женский ЧМ посмотрели 1,12 миллиарда человек, при этом почти половина общего количества просмотров пришлась на Европу. К слову, ФИФА увеличил призовой фонд турнира для женщин до 152 миллионов долларов.

Напомним, победу на ЧМ-2022 отпраздновала сборная Аргентины. Примечательно, что лидер команды Лионель Месси праздновал триумф с фальшивым кубком.