"Барселона" рискует пойти по пути россии

Каталонцы рискуют стать изгоями в европейском футболе

"Барселона" изучает разные варианты, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретит клубу участвовать в еврокубках в случае наказания по "делу Негрейры".

Об этом сообщает Marca. По информации источника, каталонский суперклуб также может сыграть в чемпионате другой страны, если последуют санкции и от испанской Ла Лиги.

Сине-гранатовые вместо Лиги чемпионов УЕФА могут провести сезон в Лиге чемпионов Азии, либо проводить товарищеские игры вместо еврокубков. Кроме того, "Барса" обдумывает вариант с выступлением в чемпионате другой страны в качестве гостя.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Каталонский клуб утверждает, что оплачивал отчеты о судьях, которые готовил Негрейра. В отчетах упоминалось, как игрокам вести с тем или иным арбитром в разных игровых ситуациях. Негрейра получил от Сине-гранатовых 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год. Испанские правоохранители считают, что каталонская команда таким образом подкупала технический судейский комитет.

Если вина клуба будет доказана, то УЕФА может отстранить "Барселону" от еврокубков на один сезон. К слову, сборная и клубы россии попали под санкции УЕФА из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Пытаясь обойти санкции УЕФА, российские футбольные чиновники хотели перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК), однако пока приостановили данный трансфер.

Напомним, "Барселона" умудрилась разгромно проиграть "Реалу" в последнем Эль-Класико сезона.