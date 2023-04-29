"После победы хочу вернуться в футбол": вратарь "Шахтера" вступил в ряды ВСУ

Футболист родом из Луганска

Вратарь донецкого "Шахтера" U-19 Владимир Сегеда решил приостановить футбольную карьеру, чтобы защищать Украину. Накануне основная команда Горняков добыла победу в рамках 23-го тура чемпионата Украины.

18-летний футболист уже проходит подготовку в одном из учебных центров ВСУ, передает terrikon. После начала полномасштабного вторжения рф в Украину "Шахтер" эвакуировал юношескую команду в Хорватию. Сегеда принял осознанное решение вернуться в Украину, чтобы пополнить ряды ВСУ.

"Я долго думал и принял для себя решение вернуться в Украину. Просто не могу просто так сидеть, когда в моей стране идет война. Никогда не думал о том, чтобы стать военным, но сейчас в этом нуждается моя Родина. Играть в футбол – мечта всей моей жизни, и я от нее не отказываюсь. После Победы хотел бы вернуться в футбол", – заявил Владимир.

Отметим, Сегеда родился в Луганске, с детства занимался разными видами спорта – прыжками в воду, волейболом и футболом. После начала войны на Донбассе с семьей уехал в Сумы, где тренировался в местной "Барсе". Затем вратарь попал в УФК "Днепр", где сумел обратить на себя внимание "Шахтера".

Ранее сообщалось, что форвард "Шахтера" и сборной Украины сделал предложение своей девушке.

Напомним, в апреле донецкий клуб объявил о подписании эквадорского футболиста.