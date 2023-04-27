Телеканал Setanta Sports прекратит показывать украинский футбол

Контракт будет действовать до конца текущего сезона

Международный телетранслятор Setanta Sports заявил о прекращении контракта с украинской Премьер-лигой (УПЛ) и показа ее матчей, начиная с нового сезона. В текущей кампании осталось провести восемь туров.

Об этом говорится на сайте компании. По ее словам, она не смогла в полной мере воспользоваться медиаправами, ведь некоторые клубы не передали УПЛ права на трансляцию организованных и сыгранных ими матчей.

"В сложное для страны время мы продолжаем поддерживать Украину, болельщиков и наших клиентов, инвестируя в развитие спортивной индустрии. Спасибо клубам, которые передали права и поддержали Setanta Sports и УПЛ в попытке создать единый пул", — отмечается в заявлении.

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Вместе с тем, компания заверила, что готова обсудить новые условия сотрудничества, основанные на справедливости и соблюдении всех норм регламента лиги и законов Украины.

"Мы уверены, что можно найти компромисс, с которым все стороны будут удовлетворены соглашением. И мы продолжим популяризировать клубы УПЛ и их игроков далеко за пределами Украины, если мы сможем достичь соответствующих договоренностей", — резюмируется в заявлении.

Напомним, что соглашение Setanta Sports с УПЛ должен был действовать три года, начиная с 2022 года. Матчи "Динамо", "Днепра-1", "Зари", "Металлиста" и "Руха", которые отказались выполнять условия контракта, показывают ресурсы "1+1 Media".

Ранее Setanta Sports уволила комментатора Юрия Кириченко, который в октябре 2022 года отработал на двух матчах одновременно, при чем одна игра была показана на Setanta, а вторая — на MEGOGO.

Перед стартом весенней части сезона в УПЛ глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что нужно вернуть на стадионы болельщиков.