Хорошие новости для болельщиков: УАФ сделала важное заявление

Фанатов хотят вернуть на трибуны

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко перед второй частью УПЛ заявил, что нужно вернуть на стадионы болельщиков. Ранее Павелко отстранили от работы в УАФ.

Как аргумент, Павелко наводит пример того, что во время войны работают работают кинотеатры, проходят концерты, то почему тогда запрещено болельщикам приходить на футбол.

"По инициативе и по просьбе клубов УАФ сейчас ведет диалог с Министерством молодежи и спорта Украины и областными военными администрациями по реализации возможности ограниченного допуска болельщиков на трибуны.

В условиях полномасштабной войны работают театры, кинозалы и концертные залы. Почему ограниченное количество зрителей (с четким соблюдением соответствующего протокола безопасности) не может просматривать футбольный матч?", — написал Павелко в Facebook.

Ранее мы рассказывали, как в матче Первой лиги за львовские "Карпаты" одновременно играло 12 футболистов.

Напомним, что матч чемпионата Украины между "Рухом" и "Днепром-1" завершился грандиозной дракой, поучаствовало даже руководство клубов.