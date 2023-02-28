Хороші новини для вболівальників: УАФ зробила важливу заяву

Фанатів хочуть повернути на трибуни

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко перед другою частиною УПЛ заявив, що слід повернути на стадіони вболівальників. Раніше Павелка усунули від роботи в УАФ.

Як аргумент, Павелко наводить приклад того, що під час війни працюють кінотеатри, проходять концерти, то чому тоді заборонено вболівальникам приходити на футбол.

"З ініціативи та на прохання клубів УАФ зараз веде діалог з Міністерством молоді та спорту України та обласними військовими адміністраціями щодо реалізації можливості обмеженого допуску вболівальників на трибуни.

В умовах повномасштабної війни працюють театри, кінозали та концертні зали. Чому обмежена кількість глядачів (з чітким дотриманням відповідного протоколу безпеки) не може переглядати футбольний матч?", – написав Павелко у Facebook.

Раніше ми розповідали, як у матчі Першої ліги за львівські "Карпати" одночасно грало 12 футболістів.

Нагадаємо, що матч чемпіонату України між "Рухом" та "Дніпром-1" завершився грандіозною бійкою, взяло участь навіть керівництво клубів.