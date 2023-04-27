Телеканал Setanta Sports перестане показувати український футбол

Контракт діятиме до кінця поточного сезону

Міжнародний телетранслятор Setanta Sports заявив про припинення контракту з українською Прем’єр-лігою (УПЛ) та показу її матчів, починаючи з нового сезону. В поточній кампанії залишилося провести вісім турів.

Про це йдеться на сайті компанії. З її слів, вона не змогла повною мірою скористатися медіаправами, адже деякі клуби не передали УПЛ права на трансляцію організованих та зіграних ними матчів.

"У складний для країни час ми продовжуємо підтримувати Україну, вболівальників і наших клієнтів, інвестуючи в розвиток спортивної індустрії", — наголошується в заяві.

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Водночас компанія запевнила, що готова обговорити нові умови співробітництва, що ґрунтуються на справедливості та дотриманні всіх норм регламенту ліги та законів України.

"Ми впевненні, що можна знайти компроміс, з яким всі сторони будуть задоволені угодою. І ми продовжимо популяризувати клуби УПЛ та їхніх гравців далеко за межами України, якщо зможемо досягти відповідних домовленостей", — резюмується в заяві.

Нагадаємо, що угода Setanta Sports з УПЛ мала діяти три роки, починаючи з 2022 року. Матчі "Динамо", "Дніпра-1", "Зорі", "Металіста" та "Руху", які відмовилися виконувати умови контракту, показують ресурси "1+1 Media".

Раніше Setanta Sports звільнила коментатора Юрія Кириченка, який в жовтні 2022 року відпрацював на двох матчах одночасно, причому одна гра була показана на Setanta, а друга — на MEGOGO.

Перед стартом весняної частини сезону в УПЛ голова Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що потрібно повернути на стадіони вболівальників.