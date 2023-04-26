Чемпіонат України з футболу, 23 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Тур триватиме лише два дні

У п’ятницю, 28 квітня, двома матчами "Металіст" – "Динамо" та "Верес" – ФК "Львів" розпочнеться 23-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2022/23. У минулому турі Біло-сині дали бій "Шахтарю" у Києві (1:1).

З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральному поєдинку туру зустрінуться "Колос", який претендує на єврокубки та донецький "Шахтар", який лідирує у турнірній таблиці першості.

Розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 23 туру УПЛ

28 квітня, п’ятниця

13:00 — "Металіст" — "Динамо" — 2+2, YouTube

13:00 — "Верес" — ФК "Львів" — setantasports.com

15:00 — "Колос" — "Шахтар" — setantasports.com

29 квітня, субота

13:00 — "Минай" — "Металіст 1925" — setantasports.com

13:00 — "Зоря" — "Чорноморець" — YouTube

14:00 — "Інгулець" — "Дніпро-1" — setantasports.com

15:00 — "Рух" — "Ворскла" — YouTube

15:00 — "Кривбас" — "Олександрія" — setantasports.com

Турнірна таблиця УПЛ за підсумками матчів 22 туру

З результатами та відеооглядами матчів 22-го туру чемпіонату України з футболу можна ознайомитись у нас на сайті.

Нагадаємо, після матчу з "Шахтарем" на тренерському містку київського "Динамо" відбулося тимчасове рокірування.