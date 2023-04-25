"Барселона" забила найпідліший гол в історії футболу (відео)

Футболісти явно забули про фейл-плей

Син знаменитого нідерландського футболіста Патріка Клюйверта Шейн, граючи за молодіжну команду "Барселони", забив один із найсуперечливіших голів у сезоні. Напередодні в чемпіонаті України воротар "Дніпра-1" пропустив кумедний гол у матчі 22-го туру УПЛ.

Це сталося ще 8 квітня у півфіналі Середземноморського міжнародного кубка у Жироні (Іспанія), де зустрілися молодіжні команди "Барселони" та англійського "Крістал Пелас" до 16 років. Однак відео з цієї гри з’явилося в мережі лише днями, повідомляє The Telegraph.

На кадрах видно, як гравці "Барселони" розігрують штрафний, поки англійські футболісти у повному складі пішли на водопій, скориставшись паузою у грі. Річ у тому, що одному з гравців Барси надавали допомогу. В якийсь момент воротар іспанців усвідомив, що команда може забити найпростіший гол, якщо травмований футболіст швидко "вилікується". У результаті кіпер відпасував Шейну Клюйверту, який без проблем пробіг кілька десятків метрів, а потім закотив м’яч у порожні ворота, принісши своїй команді перемогу.

Гравці "Пелас" намагалися перешкодити взяттю воріт, але Клюйверта-молодшого вже було не зупинити. У мережі неоднозначно прокоментували цей гол. Деякі користувачі похвалили гравців "Барселони" за кмітливість, інші розкритикували, адже гол був забитий підло, не за правилами фейр-плей. До речі, Шейн відзначився дублем у цій грі, яка завершилася з рахунком 4:0.

Раніше повідомлялося, що в АПЛ футболіст забив гол "ударом скорпіона".

Нагадаємо, воротар у Франції забив переможний гол на останніх хвилинах.