"Барселона" забила самый подлый гол в истории футбола (видео)

Футболисты явно забыли про фейл-плей

Сын знаменитого нидерландского футболиста Патрика Клюйверта Шейн, играя за молодежную команду "Барселоны", забил один из самых противоречивых голов в сезоне. Накануне в чемпионате Украины вратарь "Днепра-1" пропустил забавный гол в матче 22-го тура УПЛ.

Это произошло еще 8 апреля в полуфинале Средиземноморского международного кубка в Жироне (Испания), где встретились молодежные команды "Барселоны" и английского "Кристал Пэлас" до 16 лет. Однако видео с этой игры появилось сети только на днях, сообщает The Telegraph.

На кадрах видно, как игроки "Барселоны" разыгрывают штрафной, пока английские футболисты в полном составе пошли на водопой, воспользовавшись паузой в игре. Дело в том, что одному из игроков Барсы оказывали помощь. В какой-то момент вратарь испанцев осознал, что команда может забить простейший гол, если травмированный футболист быстро "излечится". В итоге кипер отпасовал Шейну Клюйверту, который без проблем пробежал несколько десятков метров, а затем закатил мяч в пустые ворота, принеся своей команде победу.

Игроки "Пэлас" пытались помешать взятию ворот, но Клюйверта-младшего уже было не остановить. В сети неоднозначно прокомментировали данный гол. Некоторые пользователи похвалили игроков "Барселоны" за смекалку, другие раскритиковали, ведь гол был забит подло, не по правилам фейр-плей. К слову, Шейн отметился дублем в этой игре, которая завершилась со счетом 4:0.

Ранее сообщалось, что в АПЛ футболист забил гол "ударом скорпиона".

Напомним, вратарь во Франции забил победный гол на последних минутах.