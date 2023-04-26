УЄФА готує революцію у футболі

Бюджети великих клубів з кожним роком зростають

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін розповів про плани щодо запровадження стелі зарплат у європейському футболі. До речі, на останньому Виконкомі УЄФА не викинув збірну Білорусі із кваліфікації на Євро-2024.

Відповідний коментар глави європейського футболу доступний на сайті ВВС. Чеферін додав, що з цим рішенням погоджуються і великі, і маленькі клуби.

"У майбутньому ми маємо серйозно подумати про стелю зарплат. Якщо бюджети злетять до небес, тоді конкурентний баланс стане проблемою. Справа не у власниках, а в цінності змагання, бо якщо п’ять клубів завжди перемагатимуть, то все це втратить сенс.

Але це має бути колективна угода – кожної ліги та УЄФА. Тому що, якщо ми зробимо це, а інші ліги – ні, це не має сенсу. Сподіваюся, це вдасться здійснити якнайшвидше.

На цей час ми дійшли нового правила, яке почне діяти після 2024 року. По ньому можна буде витрачати до 70% доходів на зарплати та оплату трансферів. Але цей захід недостатній, тому що 70% від доходу в п’ять мільярдів — це досить багато", — заявив Чеферін в інтерв’ю Men In Blazers.

Раніше Чеферін назвав умову для повернення росії у європейський футбол.

Нагадаємо, напередодні УЄФА запросив збірну рф на міжнародний турнір.