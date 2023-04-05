УЄФА непохитний: росія не повернеться в єврофутбол до кінця війни

Країна-агресор залишається без європейського футболу

Переобраний голова УЄФА Александер Чеферін сумнівається, що росія повернеться до турнірів під егідою організації, доки триває війна рф проти України.

Про це повідомляє Reuters. За словами функціонера, доки війна не припиниться, УЄФА буде важко щось змінити.

Чеферін також заявив, що рішення про усунення Білорусі з відбірного турніру до чемпіонату Європи 2024 року може "ухвалити лише виконавчий комітет УЄФА".

"Ми стежитимемо за ситуацією і вирішуватимемо, що робити", — додав він.

Нагадаємо, що ФІФА та УЄФА відгукнулися на вимоги України та в лютому 2022 року усунули всі російські команди від участі в міжнародних турнірах у рамках безпрецедентних санкцій. Поступово росіяни досягають поетапного успіху в скасуванні своєї спортивної ізоляції.

Нещодавно в рф з’явилися спекуляції про те, що російські футболісти планують повернутися до турнірів УЄФА та ФІФА вже влітку 2023 року.

Раніше стало відомо, що МОК вивчає можливість допустити російських атлетів до Олімпійських Ігор 2024 року в Парижі.