Росіяни повертаються до турнірів УЄФА та ФІФА під своїми прапорами та з гімном — ЗМІ

Перша російська команда вже взяла участь у турнірі за підтримки УЄФА та ФІФА під власним прапором та з гімном

Російські футболісти планують повернутись у турніри УЄФА та ФІФА вже влітку. Москві вдалося пролобіювати створення робочої групи з міжнародними футбольними організаціями, в якій обговорюється скасування антиросійських спортивних санкцій, повідомляють ЗМІ, посилаючись на слова заступника генерального секретаря Російського футбольного союзу (РФС) Дениса Рогачова.

Так, Рогачов в ефірі "Матч ТВ" розповів про те, як просуваються переговори про повернення російських команд до європейських футбольних турнірів.

"Ми зберегли корпоративні права на участь у ФІФА та УЄФА. Але, звісно, на наш погляд, цього недостатньо. Ми проводимо переговори з колегами щодо поетапного повернення у відповідні змагання", — сказав він.

Рогачов додав, що процес відновлення прав росіян на участь у міжнародних та європейських турнірах "як пріоритетний варіант передбачає збереження росії в УЄФА".

Паралельно, перша російська команда вже взяла участь у турнірі за підтримки УЄФА та ФІФА під власним прапором та з гімном. Жіноча збірна Росії до 17 років зіграла з національною командою Бангладеш у чемпіонаті Федерації футболу Південної Азії.

Нагадаємо, що ФІФА та УЄФА на вимогу української сторони в лютому 2022 року ввели безпрецедентні санкції щодо російського футболу та усунули всі команди Росії від участі у міжнародних змаганнях. Але зараз росіянам вдається поетапно домагатися відміни своєї спортивної ізоляції.

Також нагадаємо, що МОК розглядає можливість допуску російських спортсменів до участі в Олімпіаді у Парижі.