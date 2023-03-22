Россияне возвращаются в турниры УЕФА и ФИФА под своими флагами и с гимном - СМИ
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Первая российская команда уже приняла участие в турнире при поддержке УЕФА и ФИФА под собственным флагом и с гимном
Российские футболисты планируют вернуться в турниры УЕФА и ФИФА уже летом. Москве удалось пролоббировать создание рабочей группы с международными футбольными организациями, в которой и обсуждается отмена антироссийских спортивных санкций, сообщают СМИ, ссылаясь на слова заместителя генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Дениса Рогачева.
Так, Рогачев в эфире "Матч ТВ" рассказал о том, как продвигаются переговоры о возврате российских команд в европейские футбольные турниры.
"Мы сохранили корпоративные права на участие в ФИФА и УЕФА. Но, конечно, на наш взгляд, этого недостаточно. Мы проводим переговоры с коллегами на предмет поэтапного возвращения в соответствующие соревнования", — сказал он.
Рогачев добавил, что процесс восстановления прав россиян на участие в международных и европейских турнирах "в качестве приоритетного варианта предусматривает сохранение россии в УЕФА".
Параллельно, первая российская команда уже приняла участие в турнире при поддержке УЕФА и ФИФА под собственным флагом и с гимном. Женская сборная россии до 17 лет сыграла с национальной командой Бангладеш в чемпионате Федерации футбола Южной Азии.
Напомним, что ФИФА и УЕФА по требованию украинской стороны в феврале 2022 года ввели беспрецедентные санкции в отношении российского футбола и отстранили все команды рф от участия в международных соревнованиях. Но сейчас россиянам удается поэтапно добиваться отмены своей спортивной изоляции.
Также напомним, что МОК рассматривает возможность допуска российских спортсменов к участию в Олимпиаде в Париже.