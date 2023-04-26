УЕФА готовит революцию в футболе

Бюджеты больших клубов с каждым годом увеличиваются

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал о планах по введению потолка зарплат в европейском футболе. К слову, на последнем Исполкоме УЕФА не выбросил сборную Беларуси из квалификации на Евро-2024.

Соответствующий комментарий главы европейского футбола доступен на сайте BBC. Чеферин добавил, что с этим решением согласны и большие, и маленькие клубы.

"В будущем мы должны серьезно подумать о потолке зарплат. Если бюджеты взлетят до небес, тогда конкурентный баланс станет проблемой. Дело не во владельцах, а в ценности соревнования, потому что, если пять клубов всегда будут побеждать, то все это потеряет смысл.

Но это должно быть коллективное соглашение – каждой лиги и УЕФА. Потому что, если мы сделаем это, а другие лиги – нет, то это не имеет смысла. Надеюсь, это удастся осуществить как можно скорее.

На данный момент мы пришли к новому правилу, которое начнет действовать после 2024 года. По нему можно будет тратить до 70% доходов на зарплаты и оплату трансферов. Но эта мера недостаточна, потому что 70% от дохода в пять миллиардов – это довольно много", – заявил Чеферин в интервью Men In Blazers.

Ранее Чеферин назвал условие для возвращения россии в европейский футбол.

Напомним, накануне УЕФА пригласил сборную рф на международный турнир.