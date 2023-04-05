УЕФА непреклонен: россия не вернется в еврофутбол до конца войны

Страна-агрессор остается без европейского футбола

Переизбранный глава УЕФА Александер Чеферин сомневается, что россия вернется в турниры под эгидой организации, пока продолжается война рф против Украины.

Об этом сообщает Reuters. По словам функционера, пока война не прекратится, УЕФА будет трудно что-то изменить.

Чеферин также заявил, что решение об отстранении Беларуси из отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года может "принять только исполнительный комитет УЕФА".

"Мы будем следить за ситуацией и решать, что делать", — добавил он.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отозвались на требования Украины и в феврале 2022 года отстранили все российские команды от участия в международных турнирах в рамках беспрецедентных санкций. Постепенно россияне достигают поэтапного успеха в отмене своей спортивной изоляции.

Недавно в рф появились спекуляции о том, что российские футболисты планируют вернуться в турниры УЕФА и ФИФА уже летом 2023 года.

Ранее стало известно, что МОК изучает возможность допустить российских атлетов к Олимпийским Играм 2024 года в Париже.