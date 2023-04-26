Чемпионат Украины по футболу, 23 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Тур продлится всего два дня

В пятницу, 28 апреля, двумя матчами "Металлист" – "Динамо" и "Верес" – ФК "Львов" начнется 23-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23. В прошлом туре Бело-синие дали бой "Шахтеру" в Киеве (1:1).

С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В центральном поединке тура встретятся "Колос", который претендует на еврокубки и донецкий "Шахтер", лидирующий в турнирной таблице первенства.

Расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 23 тура УПЛ

28 апреля, пятница

13:00 – "Металлист" – "Динамо" — 2+2, YouTube

13:00 – "Верес" – ФК "Львов" — setantasports.com

15:00 – "Колос" – "Шахтер" — setantasports.com

29 апреля, суббота

13:00 – "Минай" – "Металлист 1925" — setantasports.com

13:00 – "Заря" – "Черноморец" — YouTube

14:00 – "Ингулец" – "Днепр-1" — setantasports.com

15:00 – "Рух" – "Ворскла" — YouTube

15:00 – "Кривбасс" – "Александрия" — setantasports.com

Турнирная таблица УПЛ по итогам матчей 22 тура

С результатами и видеообзорами матчей 22-го тура чемпионата Украины по футболу можно ознакомиться у нас на сайте.

Напомним, после матча с "Шахтером" на тренерском мостике киевского "Динамо" произошла временная рокировка.