Шовковский заменит Луческу в "Динамо": что произошло

Румынский специалист ляжет под нож в Киеве

Легендарный вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский заменит Мирчу Луческу на посту главного тренера команды. Накануне Бело-синие сыграли с "Шахтером" в центральном матче 22-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ).

Об этом сообщил сам Луческу после матча с Горняками. Мистер отметил, что перенесет в Киеве операцию на ноге в связи с коксартрозом (артроз тазобедренного сустава, — Ред.). Временно командой будет руководить помощник Мирчи в "Динамо" Шовковский.

"С этого момента я иду на больничный, как вы знаете, мне нужно сделать операцию на ноге из-за коксартроза. Я доверяю своему врачу, поэтому буду делать ее в Киеве. Я мог бы выехать из Украины и сделать эту операцию в другой стране, но я останусь в Украине, чтобы быть ближе к нашему коллективу. Это важно для команды и клуба.

Мои обязанности будет исполнять Александр Шовковский, готовящий команду к следующим матчам, а я буду помогать ему, насколько смогу. Надеюсь, команда будет хорошо играть и показывать хороший результат", — заявил Луческу.

Напомним, проблемы со здоровьем 77-летнего Луческу усугубились после матча с "Минаем" в апреле.

Накануне бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий раскритиковал работу Луческу в "Динамо".