Российский депутат призвал отечественный футбол полностью отвернуться от Европы

Депутат госдумы рф Роман Терюшков, который называл ЧМ-2022 мракобесием, раскритиковал сборную россии за отказ от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

Соответствующий комментарий Терюшкова доступен на РБ Спорт. Российский парламентарий считает, что Российскому футбольному союзу (РФС) следует отвернуться от Европы, ведь там много стран-членов НАТО, которые поставляют оружие президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом представитель оккупантов цинично назвал власти Украины "фашистским режимом".

"Пока системной позиции нет, РФС и другие спортивные федерации стремятся вернуться в привычную им Европу.

Напомню, Европа представлена странами – в большинстве своем, членами НАТО. Эти страны поставляют оружие фашистскому режиму Зеленского, несущее гибель нашим солдатам и мирному населению страны.

В сегодняшней исторической реалии путь в Европу закрыт и невозможен со стратегической, моральной и этической точек зрения", — заявил Терюшков.

В сети лишь посмеялись над словами депутата, а один из пользователей назвал Терюшкова "клиническим идиотом"

Напомним, РФС пытался перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК), однако внезапно передумал и резко потянулся к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Напомним, УЕФА ввел санкции против всех команд и сборных рф из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Тем не менее санкции Союза против рф смягчаются.