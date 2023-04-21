Російський депутат закликав вітчизняний футбол повністю відвернутися від Європи

Депутат держдуми росії Роман Терюшков, який називав ЧС-2022 мракобіссям, розкритикував збірну росії за відмову від участі в чемпіонаті Центрально-Азійської футбольної асоціації.

Відповідний коментар Терюшкова доступний на РБ Спорт. Російський парламентарій вважає, що Російському футбольному союзу (РФС) слід відвернутися від Європи, адже там багато країн-членів НАТО, які постачають зброю президентові України Володимиру Зеленському. При цьому представник окупантів цинічно назвав владу України "фашистським режимом".

"Поки системної позиції немає, РФС та інші спортивні федерації прагнуть повернутися до звичної їм Європи.

Нагадаю, Європа представлена країнами – здебільшого членами НАТО. Ці країни постачають зброю фашистському режиму Зеленського, що несе загибель нашим солдатам та мирному населенню країни.

У сьогоднішній історичній реалії шлях до Європи закритий і неможливий зі стратегічної, моральної та етичної точок зору", — заявив Терюшков.

У мережі лише посміялися зі слів депутата, а один із користувачів назвав Терюшкова "клінічним ідіотом"

Нагадаємо, РФС намагався перейти до Азійської футбольної конфедерації (АФК), проте раптово передумав і різко потягнувся до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Нагадаємо, УЄФА ввів санкції проти всіх команд і збірних рф через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Проте санкції Союзу проти росії пом’якшуються.