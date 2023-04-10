Луческу стало хуже: тренер пропустит ближайшие матчи Динамо

Проблемы тренера со здоровьем усугубились

Главному тренеру "Динамо" Мирче Луческу стало плохо после матча украинской Премьер-лиги (УПЛ) против "Миная".

Об этом сообщает журналист Профутбол Digital Алексей Корицкий. По его словам, он стал свидетелем состояния специалиста, когда он обратился к нему за комментариями.

"Он взял меня за правую руку, едва удержавшись на ногах. Я видел, что его завели в раздевалку, где, вероятно, оказали первую помощь", — отметил Корицкий.

"Динамо" - "Минай". Видео голов и обзор матча УПЛ

По информации журналиста, уже сегодня, 10 апреля, стало известно, что, скорее всего, Мирча Луческу не будет рядом с командой ближайшие матчи. До конца апреля "Динамо" сыграет в УПЛ с "Рухом", "Шахтером" и "Металлистом".

В 20-м туре Премьер-лиги "Динамо" обыграло "Минай" на своем поле - 2:0. Голами отличились Царенко и Ванат.

Накануне румынский тренер заявил, что не намерен уходить из киевского клуба, хотя ему может понадобиться операция. Он уточнил, что у него развился артроз тазобедренного сустава в результате продолжительных поездок в автобусе за время выступлений команды в еврокубках.

В октябре 2022 года сообщалось, что Луческу сообщил ведущим игрокам Динамо о своем уходе, однако через неделю передумал.